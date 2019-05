Inscrições no Enem acabam hoje (17) e estudantes já iniciaram a preparação

O prazo para realizar a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 encerra nesta sexta-feira (17). Estudantes que ainda não realizaram o procedimento devem acessar a Página do Participante até às 23h59, de acordo com o horário de Brasília, para viabilizar a participação. Mais de cinco milhões de pessoas já fizeram a inscrição, entre elas a estudante Lara Gisele, de 17 anos. “Estou me preparando para a prova desde o início do ano porque espero alcançar uma boa nota e ser aprovada no meu curso”, afirma.

A estudante finaliza o 3º ano do Ensino Médio ainda em 2019 e, além das demandas escolares, a preparação para o Enem inclui a rotina de estudos em casa e a utilização de materiais complementares para fixar os conteúdos. O objetivo é participar do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em 2020 e ingressar no curso de Medicina. “No meu 1º ano do Ensino Médio, tive uma professora nova de Biologia e, a partir daí, passei a ter um apreço maior pela disciplina. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, acho que iria muito bem no curso”, destaca.

A saída do Ensino Fundamental foi realmente um divisor de águas para a estudante, que chegou a considerar fazer uma graduação em Ciências Exatas. “Eu gostava muito de matemática, mas senti que faria Engenharia somente por ter uma facilidade maior na matéria e não porque eu realmente gostava, como é o caso de Medicina”, relembra.

Entre as instituições públicas de preferência estão a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Como o SiSU permite o cadastro de até duas opções de vagas, Gisele considera como segunda escolha a graduação em Biomedicina. Para o Enem, a estudante está confiante no bom desempenho também em Química, mas reconhece que será necessário dedicar uma atenção especial a disciplinas como Física e História.

Inscrição no Enem

Todos devem fazer a inscrição na Página do Participante, independentemente de ter feito o pedido de isenção do Enem 2019 e ter sido contemplado com o benefício. A Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 85 deve ser paga até o dia 23 de maio.

A prova do Enem será aplicada em dois domingos consecutivos, nos dias 03 e 10 de novembro de 2019. As questões de Ciências Humanas e de Linguagens serão aplicadas no primeiro dia, assim como a Redação. Já no segundo dia, os participantes serão avaliados em Ciências da Natureza e Matemática. Os gabaritos devem ser publicados até 13 de novembro.

Acesso ao Ensino Superior

Além do SiSU, o acesso ao ensino superior com a pontuação obtida no exame é possível por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do convênio firmado pelo governo brasileiro com universidades de Portugal. O Fundo de Financiamento (Fies) também é uma opção.