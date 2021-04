Inscrições para a monitoria do Mais Estudo são prorrogadas até a próxima sexta

As inscrições para as 52 mil vagas do Programa Mais Estudo foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (9) pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). Os estudantes selecionados irão contribuir para a aprendizagem dos colegas em Língua Portuguesa, Matemática e Educação Científica. Cada turma das unidades escolares da rede estadual terá dois monitores.

Serão selecionados os estudantes com bom desempenho escolar, conforme critérios estabelecidos pela SEC, que receberão uma bolsa mensal de R$ 100, durante o período de vinculação ao Programa. Para saber se está habilitado para participar da monitoria, o estudante deve entrar em contato, por telefone, com a equipe gestora ou coordenação pedagógica da sua unidade escolar.

De acordo com a SEC, serão selecionados os estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em todas as ofertas e modalidades, desde que estejam regularmente matriculados na unidade escolar em que irá realizar a monitoria, tendo obtido aproveitamento com média final igual ou maior a oito (8,0), no ano letivo ou no trimestre anterior àquele em que será iniciada a seleção no Componente Curricular no qual pleiteia a monitoria.



Nas unidades escolares em que haja alunos com nota média igual ou maior que oito em número insuficiente ao preenchimento das vagas disponibilizadas, serão considerados elegíveis aqueles com nota/média igual ou maior que sete (7,0). O estudante também precisará ter nome na lista de pré-habilitados divulgada no site do Sistema de Gestão do programa.



Outros critérios são: possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) devidamente regularizado; dispor de oito horas semanais, de acordo com o calendário definido pela equipe gestora e pela Coordenação Pedagógica da unidade escolar; e não estar atuando em outra monitoria. Para aderir ao programa, o gestor da unidade escolar deverá confirmar a participação do estudante através da inscrição da unidade escolar no Sistema de Gestão do programa, no site informado anteriormente.