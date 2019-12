Inscrições para atuar no Plano de Formação Continuada Territorial estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Interno de Profissionais da Educação para atuarem como Formadores no Plano de Formação Continuada 2020-2023 que acontecerá nos 27 Territórios de Identidade da Bahia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Ao todo, serão 120 vagas. Para concorrer a uma delas, o candidato deve se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2020, através do Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). Além dos profissionais da rede estadual, também poderão participar da seleção educadores efetivos das Universidades Estaduais da Bahia e dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Quem for selecionado trabalhará como formador junto aos diretores escolares, coordenadores pedagógicos, equipes técnicas e professores das redes municipais e estadual no Território de Identidade onde já exerce sua função.