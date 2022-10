Inscrições para concurso da PM e bombeiros estão abertas; são 2,5 mil vagas

Já estão abertas as inscrições para o concurso público com vagas para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão 2.500 vagas disponibilizadas, divididas em Salvador e outras cidades do interior.

Conforme prevê o edital (leia aqui), serão disponibilizadas 2 mil vagas para a PM e outras 500 para os bombeiros. As inscrições custam R$ 90 e devem ser feitas até o dia 11 de novembro, através do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), organizadora do certame.

É exigido que os interessados possuam 2º grau completo ou formação técnico profissionalizante (nível médio) em alguma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. É exigida ainda a conclusão com êxito no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O salário pode chegar a R$ 4.012,11, para uma carga horária semanal de 40 horas.

Vagas

As vagas para soldado da PM são distribuídas para Salvador e Região Metropolitana (RMS), além de em outros oito municípios: Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras.

Já as vagas para o Corpo de Bombeiros estão disponíveis na capital, RMS e nove cidades: Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Bom Jesus da Lapa.

Conforme exigido, do total de vagas do certame, 30% serão reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos). É necessário que o dado conste na autodeclaração, feita no momento da inscrição.

Provas

As provas do concurso serão objetivas e discursivas, e têm data agendada para ocorrer no dia 22 de janeiro de 2023, em sete cidades da Bahia: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro e Vitória da Conquista. É necessário sinalizar onde deseja fazer a avaliação no ato da inscrição.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado da data da homologação, podendo antes de esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período.