Inscrições para curso gratuito preparatório para o Enem são prorrogadas até dia 31

As inscrições para o curso preparatório gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 31 de julho.

O IngreSSAr, promovido pela prefeitura, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), é exclusivo para jovens de 16 a 29 anos, que estejam matriculados no 3º ano do Ensino Médio da rede pública, no 3º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou no 3º ano do Ensino Médio em escolas particulares, desde que sejam bolsistas integrais.

Os interessados devem acessar o site ingressar.salvador.ba.gov.br e preencher um formulário de inscrição. Ao todo, serão 1 mil vagas, sendo 300 reservadas para estudantes negros e 50 para pessoas com deficiência (PcD).

A carga horária do curso é de 320h, com aulas presenciais de segunda a sexta, que ocorrerão em instituições de ensino credenciadas pela prefeitura e localizadas em diversos bairros da capital baiana.