Inscrições para curso preparatório gratuito para o Enem estão abertas

As inscrições para o IngreSSar, curso gratuito e preparatório intensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estão abertas. O candidato deve se matricular até às 23h59 do dia 17 de julho.

Promovido pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), o curso vai contemplar mil estudantes nesta edição. Ao todo serão 320 horas de aula ministradas por professores que atuam com preparação para o exame.

Para se inscrever é necessário ter entre 16 e 29 anos e estar matriculado ou ser egresso das seguintes situações: 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino; bolsista integral em escola particular no ensino médio; ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) equivalente ao 3° ano. É preciso ainda estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) e residir em Salvador.

A inscrição é feita no site ingressar.salvador.ba.gov.br. É só preencher as informações, anexar os documentos solicitados e confirmar a inscrição. Os alunos classificados iniciarão as aulas no dia 1º de agosto, em entidades parceiras da iniciativa.

A proposta do projeto é auxiliar os jovens na preparação para o Enem e outros vestibulares, facilitando o acesso do público ao ensino superior. O curso preparatório inclui revisão e dicas sobre o processo seletivo para o exame.

“O Ingressar surge a partir da vontade da Prefeitura de criar condições equânimes de acesso às universidades para jovens em situação de vulnerabilidade em Salvador. É uma iniciativa importante que visa colocar os nossos jovens em pé de igualdade para prestar o Enem e demais vestibulares”, declara a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo.