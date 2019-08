Inscrições para Fórum Internacional de Inovação estão abertas; veja programação

As inscrições para participar da primeira edição do Fórum Internacional de Inovação já estão abertas. Para participar, basta acessar o site do evento, preencher uma ficha de forma gratuita e, no dia do evento, levar 2 kg de feijão, por atividade. Os alimentos serão doados para uma ONG.

O fórum, que tem como tema 'Educação Empreendedora e Disruptiva', será realizado nos dias 3 e 4 de setembro, em diferentes locais (ver abaixo). O encontro tem como objetivo transformar o mercado brasileiro e facilitar a compreensão sobre o empreendedorismo e a inovação como sustento empresarial e profissional para estudantes, profissionais e empreendedores do mercado baiano.

Confira aqui a programação completa do evento.

Na programação do evento haverá oficinas, palestras e cursos, que discutirão assuntos como Inovação e Sustentabilidade, Ecossistema de Inovação, Oportunidade de Negócios, Como abrir uma startup?, entre outros.

O primeiro dia do evento será no Teatro Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, a partir das 17h30, e contará com uma cerimônia de abertura do prefeito de Salvador, ACM Neto, além de Kenneth Almeida, Superintendente de Inovação, Pesquisa e Educação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que falará sobre “Centro Profissional de Inovação da Saúde”. A segunda palestra da noite será de Rúben Delgado, presidente da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Sofex), que falará sobre Inovação Digital.

Já no dia 4 de setembro a programação começa às 8h, no campus Costa Azul do Centro Universitário Ruy Barbosa Barbosa | Wyden. Na ocasião, André Fraga, Secretário Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e Tatiana Carvalho, do Conselho Regional de Administração da Bahia, participam da oficina Inovação e Sustentabilidade.

O dia terá ainda palestra de Eduardo Lobo, presidente da Associação Baiana de Startups (ABAStartups), que dará dicas de como abrir uma startup. O Ecossistema de Inovação, Finlândia e Brasil: Portas abertas para negócios e Inovação na Comunicação são alguns outros temas que serão debatidos no Fórum.

A iniciativa do evento é do Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) do Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden, com co-realização do Sebrae-BA e Fecomércio-BA. A Prefeitura de Salvador, o Jornal CORREIO, a All Saints Bay, a ABAStartup (Associação Baiana de Startups) e a Rede Mais apoiam.

Serviço

O QUÊ: I Fórum Internacional de Inovação

QUANDO: 03 e 04 de setembro

ONDE: Teatro Casa do Comércio e Centro Universitário Ruy Barbosa | Wyden - Campus Costa Azul (Rua Dr. José Peroba, 1225)

INSCRIÇÕES E PROGRAMAÇÃO COMPLETA: go.wyden.to/foruminovacao

* Entrada mediante doação de 2kg de feijão por atividade