Inscrições para o Fuzuê e o Furdunço começam nesta sexta-feira (18)

As inscrições para as atrações culturais que pretendem desfilar no Fuzuê e no Furdunço do carnaval de 2020 começam nesta sexta-feira (18) e seguem até o dia 1º de novembro. O processo de inscrição e seleção será feito online, através de pessoa jurídica. O edital com o regulamento dos dois eventos será publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira.

A prefeitura de Salvador adiantou que podem se inscrever para o Fuzuê os grupos culturais com acompanhamento musical, como charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos, dentre outros. O processo inclui também pessoas com deficiência (PCDs). A inscrição só pode ser feita através de pessoa jurídica, pelo site www. fuzue2020.salvador.ba.gov.br.

Já para o Furdunço são esperadas participações de atrações artísticas, como artista único, duplas, trios e banda, com equipamento sonoro, também através de pessoa jurídica. O edital também está aberto para pessoas com deficiência. A inscrição, assim como o Fuzuê, será de forma online através do endereço www.furdunco2020.salvador.ba.gov.br.

Em nota, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, disse que os dois projetos resgatam o formato dos antigos carnavais de rua.

“Os projetos Fuzuê e Furdunço são ações importantes para o nosso Verão. Além de trazer uma experiência diferente para o folião, com uma proximidade maior do artista e aquela sensação de antigos carnavais, os projetos encabeçam o nosso pré-Carnaval que antecipa a vinda de turistas para a cidade e retarda a saída dos soteropolitanos. Esperamos a inscrição de projetos interessantes e que tornem o Carnaval ainda mais emocionante”, afirmou.

Documentos

Os documentos referentes à primeira fase - requerimento de inscrição, proposta preliminar e modelo de credenciamento – serão recebidos no período de 18 de outubro a 1° de novembro. A segunda fase, composta pelo recebimento de proposta artística e documentos de avaliação, acontece entre 2 e 11 de dezembro. Apenas a terceira fase – entrega de documentação complementar – será feito presencialmente, no prazo de três dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final no Diário Oficial do Município (DOM).

A proposta do Furdunço, que vai para a sétima edição, é de levar música em pequenos equipamentos, a exemplo de minitrios e pranchões, para os circuitos oficiais do Carnaval. Já o Fuzuê, criado em 2016, valoriza as manifestações culturais no chão, a exemplo das fanfarras, charangas, orquestras e grupos percussivos, resgatando antigos carnavais.