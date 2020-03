Inscrições para seleção de 380 profissionais de saúde vão até quarta (25)

A Prefeitura de Salvador abriu 388 vagas para profissionais de saúde e as inscrições da seleção vão somente até à meia noite de quarta-feira (5). As oportunidades são para médicos plantonistas, infectologistas, sanitaristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Para se submeter ao certame, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.redasmscoronavirus012020.salvador.ba.gov.br e efetuar a inscrição, que é gratuita, preenchendo o formulário.

O reforço na equipe de saúde do município está sendo acionado para enfrentar a chegada do coronavírus na capital. A seleção dos candidatos será constituída por uma única etapa, que é a análise da experiência profissional do candidato, de caráter classificatório. O resultado final da seleção será homologado e divulgado no Diário Oficial do Município (DOM), assim como disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

A contratação se dará emergencialmente via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e será feita online, com apresentação na Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O prazo de validade do concurso é de seis meses, contados a partir da data da publicação da homologação no DOM, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Tempo de contrato e restrições

O contrato de trabalho é por tempo determinado, com período de até 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária varia entre 20 a 40 horas semanais. Não é permitida a inscrição de candidatos com mais de 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, que façam uso de medicamentos imunossupressores, assim como mulheres grávidas.