INSS divulga tabela de pagamento de benefícios em 2020; confira

O INSS divulgou nesta segunda-feira (16) a tabela de pagamento dos benefícios em 2020. As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 - 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.

Primeiro, recebem as pessoas que ganham até um salário mínimo. Em 2019, o piso nacional é de R$ 998. Para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo seja de R$ 1.031, porém o valor ainda pode mudar. Quem ganha mais do que o piso nacional recebe em datas diferentes.

Os idosos com 65 anos de idade ou mais e as Pessoas Portadoras de Deficiência, enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também devem seguir o novo calendário. O INSS lembra que quando houver feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento do benefício deverá ser feito no dia útil seguinte.

Já o prazo para saque dos benefícios com cartão é até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da disponibilização do valor na conta. Caso o segurado não faça o saque nesse período, os valores correspondentes serão devolvidos ao INSS.

Os aposentados e segurados do INSS ainda vão receber o benefício referente ao mês de dezembro de 2019, entre os dias 20 de dezembro deste ano e 8 de janeiro de 2020.