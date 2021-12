INSS irá pagar quase R$ 1,5 bilhão em atrasados; confira

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que estão com os benefícios atrasados, mas venceram na Justiça ações de concessão ou revisão em novembro deste ano, vão receber os valores nos próximos dias.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou, nesta segunda-feira (20), a liberação dos limites financeiros aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Do total geral, R$ 1.461 bilhão corresponde a matérias previdenciárias e assistenciais, a exemplo de revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que atingem 79.836 processos, com 103.619 beneficiários.

O Conselho esclarece ainda que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deverá ser obtida na consulta de RPVs disponível no Portal do Tribunal Regional Federal responsável.

O TRF da 1ª Região, que atende, dentro outras unidades federativas, a Bahia recebe a liberação de R$ 635 milhões para matérias previdenciárias ou assistenciais, referentes a 2.330 processos, com 38.102 beneficiários.