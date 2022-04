Instabilidade emocional de Rui Costa preocupa aliados

Políticos da base aliada revelaram preocupação com o que consideram sinais de crescente instabilidade emocional demonstrada pelo governador Rui Costa (PT) nos últimos dias. De acordo com relatos feitos à Satélite por parlamentares e dirigentes de partidos que possuem trânsito livre no Palácio de Ondina, Rui tem exibido níveis de irritação e nervosismo jamais vistos por eles. Sobretudo, no trato com membros do alto escalão do governo, cada vez mais cobrados a agir de forma agressiva contra ex-aliados que migraram para a oposição, e na forma com a qual vem pressionando prefeitos do interior a manterem o apoio ao PT na sucessão estadual, muitas vezes em tom de ameaça, seja velada ou direta.

Carreta desgovernada

Para cardeais governistas ouvidos pela coluna, o comportamento instável e bélico apresentado por Rui Costa, além de elevar o grau de estresse e insatisfação na base, pode implodir alianças eleitorais construídas por candidatos a deputado em dezenas de cidades, acelerar a perda de palanques e dinamitar negociações em andamento.

Inferno astral

Integrantes do bloco liderado pelo PT atribuem o quadro emocional de Rui Costa a três fatores, todos originados da lambança que desmantelou o xadrez governista para as eleições. A começar pelo naufrágio da candidatura ao Senado, atirada ao mar contra sua vontade. Na sequência, vem o desgaste na relação com o senador Jaques Wagner, que lhe tirou do páreo, e o reflexo da briga na vida pessoal. Embora tente mostrar que a amizade segue como antes, Rui volta e meia é traído pela própria língua. Em declaração concedida ontem, disse que era "Correria" e não "Vagareza", apelido pejorativo dado a Wagner. Por fim, está a contagem regressiva para deixar o poder e voltar à superfície da política.

Mensagem subliminar

A reação do líder da bancada governista na Assembleia, deputado Rosemberg Pinto (PT), contra a liminar que suspendeu ontem a votação de um projeto de lei do Executivo, cujo teor exclui benefícios para pensionistas de servidores estaduais, foi traduzida no Tribunal de Justiça (TJ) como tentativa cifrada de intimidar a Corte. Ao atacar a decisão e supostas interferências do Judiciário no Legislativo, Rosemberg lembrou que há propostas de interesse do TJ na pauta da Casa.

Luvas na mão

Em um novo episódio do duelo entre o Ministério da Infraestrutura e a ViaBahia, a prefeitura de Amélia Rodrigues decidiu subir ao ringue e acionou judicialmente a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a quem culpa pelo imbróglio que inviabiliza investimentos na BR-324, principal acesso ao município. Há quase 10 anos, a ANTT não realiza revisões quinquenais previstas no contrato de concessão da rodovia. O que travou obras para melhorar a BR.

Guarda alta

Na ação, o município alega que, desde 2017, solicitou a inclusão de investimentos no contrato de concessão da ViaBahia, mas a ANTT negou os pedidos. Entre os quais, construção de retornos, passarelas, pista de desaceleração e novo sistema de iluminação, fundamentais para a segurança do trecho.