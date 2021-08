Instagram anuncia fim do ‘arrasta para cima’ nos stories

A função 'arrasta para cima' nos stories do Instagram deve acabar nos próximos dias. A rede social anunciou que pretende acabar com a função a partir do dia 30 de agosto. O recurso permite que as pessoas visitem páginas externas deslizando a tela para cima. No entanto, ainda será possível sair dos stories para páginas externas. A função 'arrasta pra cima' será substituída por adesivos de link.



O Instagram diz que com a mudança pretende “agilizar a experiência de criação de histórias” e oferecer mais “controle criativo”, já que os usuários poderão formatar os adesivos de link.



Desde junho, a plataforma passou a testar esses adesivos para vários usuários, e não apenas para pessoas que já tinham o "direito" do 'arrasta para cima'. Para ter a função, os usuários devem ser verificados ou ter pelo menos 10 mil seguidores.



Segundo o Instagram, durante os testes, foi possível perceber que os adesivos combinam mais com a forma como as pessoas usam a plataforma. Além da diferença de gestos, a principal diferença entre os dois recursos é que os espectadores podem responder às histórias que têm um adesivo de link, mas não podem responder às histórias deslizantes.



Por enquanto, só as pessoas que já tinham a opção de deslizar para cima poderão usar o adesivo, o uso do adesivo pelos demais usuários está “ainda em avaliação” pela empresa.