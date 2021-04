Instagram censura selinho de Gil em Fiuk postado por Leifert, e apresentador chia

O apresentador Tiago Leifert, do Big Brother Brasil, publicou uma foto em seu Instagram do selinho entre Gil e Fiuk ao celebrar o retorno de mais um paredão. Porém, acabou tendo o post censurado pela rede social. Na tarde desta segunda-feira (26), a empresa liberou e voltou a censurar a fotografia, e Leifert reclamou.

"O Instagram não gosta de selinho entre dois homens e dois caras pulando na piscina pelados, sendo que eles estão se tampando. Mas a TV aberta vai mostrar hoje à noite", adiantou.

Promessa cumprida, Gil e Fiuk salvando nosso entretenimento mais uma vez. ???? pic.twitter.com/26GoY0gpEX — • adaptadinho (@adaptadinho) April 26, 2021 Tiago Leifert fala verdades sobre a política do Instagram de apagar fotos de dois homens se beijando e de pessoas semi-nuas. O momento Giuk passará na TV aberta em rede nacional HOJE. Parabéns Gilberto, carregando o entretenimento do #BBB21 nas costas. pic.twitter.com/Kt3DbHT8m1 — BCharts (@bchartsnet) April 26, 2021

Os bróderes deram um selinho antes de ficarem pelados e pularem na piscina do BBB21 após sobreviverem a mais um paredão, desta vez contra Viih Tube, eliminada com mais de 96% dos votos do público.

A brincadeira causou um alvoroço dentro e fora da casa, e chegou a virar assunto numa sessão legislativa em Manaus. Uma vereadora do PL criticou a cena, situação considerada inacreditável pela assessoria de Fiuk.

Foto: Reprodução

Leifert aproveitou para reiterar as críticas ao Insta. "Não adianta. Ou vocês estão com uma falha humana muito grave ou o algoritmo de vocês está completamente quebrado. Precisam resolver uma coisa ou outra. Mas vocês estão errados, estão com um problema grave no Instagram", disse.

Recentemente, o diretor Boninho também teve um post censurado pela rede social ao publicar uma foto de Caio, que havia se machucado ao tentar se depilar. O diretor tentou emplacar o conteúdo três vezes e o Instagram removeu todas as três.