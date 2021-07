Instagram derruba perfil de Sikêra Júnior após denúncias de homofobia

O apresentador Sikêra Jr. voltou a sofrer as consequências de seus comentários preconceituosos e intolerantes, ditos na TV, mas também repercutido muitas vezes nas redes sociais.

Segundo a revista IstoÉ, além da perda de 37 patrocinadores, que cancelaram seus contratos devido a falas homofóbicas ditas em seu programa ‘Alerta Nacional’, retransmitido pela RedeTV!, o apresentador acaba de ter a sua conta no Instagram derrubada pela plataforma.

O perfil de Sikêra (@sikerajr) tinha mais de 6 milhões de seguidores e saiu do ar nesta quarta-feira (7), após milhares de denúncias feitas por internautas, que são contra o comunicador continuar destilando ódio e o preconceito contra os homossexuais.

Os problemas de Sikêra com parte do público e até o Ministério Público começaram quando ele criticou o comercial da Burger King em celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Na ocasião, chamou homossexuais de ‘raça desgraçada’.

Com a repercussão negativa e perda de contratos, tentou se retratar. “Você que disse que não assiste a esse programa, você que se sentiu ofendido: lhe peço perdão. Extrapolei como nunca, revoltado com o que vi naquele comercial, e continuo contra, minha opinião continua a mesma. Mas você que se sentiu ofendido, o que eu posso dizer é que me perdoe”, disse na ocasião.

Na semana passada, a RedeTV! se manifestou dizendo que respeita a diversidade, com isso, indo contra as falas homofóbicas ditas por Sikêra na emissora.

O pronunciamento do canal também veio após o jornalístico perder alguns patrocinadores e receber cobranças, por parte de alguns telespectadores, para que encerrasse o contrato com Sikêra.

Além das perdas de contratos, o apresentador também está respondendo a uma ação civil pública do Ministério Público Federal e da Associação Nuances (Grupo pela Livre Expressão Sexual), que atua na defesa dos direitos da população LGBTQIA+.