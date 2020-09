Instagram e Facebook apresentam falhas nesta quinta (17); internautas reclamam

Você pode até ter ido conferir se seu Wi-Fi ou 4G estavam com defeito, mas não, não foi sua internet que caiu. Uma falha massiva foi reportada nos serviços do Facebook na tarde desta quina-feira, 17. Instagram, Facebook e Messenger apresentam problemas principalmente no carregamento de imagens, envio de arquivos de mídia, como imagens e áudios, e mensagens de texto.

Segundo o site DownDetector – especializado na contabilização de dados sobre as plataformas -, a falha começou a ser relatada aproximadamente às 15h, horário de Brasília. As regiões com mais relatos são América e Europa. No Brasil, a região Sudeste é a que apresenta maior instabilidade no serviço.

No Instagram, por exemplo, o feed de conteúdo não atualiza, o mesmo problema ocorre nos stories. Os directs – local para troca de mensagens instantâneas na rede social – também está indisponível. Vários usuários relataram a instabilidade do Instagram e Facebook por meio do Twitter. Separamos alguns comentários neste post. Confira!