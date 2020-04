Instagram lança função para desafiar os amigos pelos Stories; saiba mais

O Instagram anunciou, nesta quinta-feira (23), o lançamento de um novo sticker para os Stories chamado Desafios. A função pega carona no sucesso na brincadeira que já rola entre amigos, usando na maioria daz vezes templates e marcações. Com um ícone de troféu, o adesivo vai permitir que os usuários participem de brincadeiras famosas na rede social como o “Evoluiu Challenge” e o “#DesafioAceito entre mulheres”, por exemplo, e convoquem os amigos de forma direta para reproduzirem a tarefa, criando uma menção a ele na própria figurinha.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

De acordo com a rede social, o novo sticker será liberado para todos os usuários, mas em fase experimental. No primeiro momento, um número limitado de desafios será disponibilizado, mas novas brincadeiras devem ser adicionadas à medida que os testes forem avançando. Uma das opções disponíveis é o #StayAtHomeChallenge (“Desafio Fique em Casa”, em inglês), em que os usuários devem mostrar as atividades que estão realizando durante a quarentena.

Para usar o adesivo, basta gravar um story realizando a tarefa proposta e adicionar o sticker de Desafio da forma tradicional, através da galeria de figurinhas localizada no menu de edição. Depois, basta marcar o nome de usuário de algum amigo para desafiá-lo a participar da brincadeira.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Também é possível participar de um desafio tocando no adesivo quando visualizá-lo em um story, seja ele de algum amigo ou não, e selecionar a opção de "Experimentar" - como já acontece nos filtros dos stories. Ao tocar no sticker, também será possível visualizar todos os stories participantes daquele desafio - semelhante ao que acontece com as hashtags. Uma terceira forma de participar é sendo desafiado por algum contato. Neste caso, uma notificação é enviada via mensagem direta, permitindo responder à brincadeira imediatamente.

Segundo o Instagram, a criação do adesivo tem o objetivo de aumentar a participação dos usuários em desafios populares na rede social e tornar mais fácil a brincadeira.