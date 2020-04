Instagram libera nova funcionalidade no Brasil: sticker de delivery

O Instagram liberou mais uma funcionalidade para os Stories no Brasil. A novidade da vez é o sticker de delivery, que já estava em funcionamento nos Estados Unidos e, agora, pode ser usada por aqui.

"No seu Instagram, crie um story. Acione o botão de stickers para verificar quais estão disponíveis, e o de ‘pedidos de refeição’ deve aparecer. Você pode escolher se quer cadastrar um prato ou um restaurante do Rappi ou Uber Eats, os dois parceiros do nessa novidade. Depois é só inserir a URL do prato ou do restaurante que quer compartilhar com seus amigos e pronto. Quando eles assistirem seu story, podem clicar na figurinha e ir direto para o link escolhido por você", explica Maria Carolina Avis, professora de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.

De acordo com a especialista, entre os principais benefícios, está a ajuda aos restaurantes menores. Afinal, com essa nova funcionalidade, qualquer pessoa pode usar o sticker e estimular seus seguidores a conhecerem um delivery específico ou a provarem o mesmo prato.

"A ferramenta também encurta o caminho para o usuário, que é a principal característica dos negócios na internet, fornecer uma boa experiência. O usuário não precisa abrir o aplicativo, procurar pelo restaurante, navegar pelo menu e escolher o prato. Com dois cliques ele faz o pedido, usando o sticker. Aumentam as possibilidades de parcerias com microinfluenciadores", afirma Maria Carolina.

A professora, porém, vê um lado negativo na novidade: nem todas as cidades do Brasil podem contar com a funcionalidade, já que Uber Eats e Rappi não têm atuação em todo o país.