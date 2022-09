Instagram testa filtro contra nudes não solicitadas; entenda como funcionará

De acordo com informações confirmadas pelo site especializado The Verge, o Instagram iniciou testes de um filtro contra nudes enviadas por DMs. As imagens que tenham tido nudez detectada serão borradas e só serão visualizadas caso o usuário queira.

Batizado de “Nudity Protection”, o recurso deve incluir imagens inapropriadas enviadas por mensagens direta e no feed de publicações. A visualização do conteúdo deverá ser autorizada pelo usuário, caso queira, semelhante ao que já ocorre com fotos e vídeos de conteúdo sensível.

