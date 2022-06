Instagram vai mostrar quem visitou seu perfil? Entenda o boato

Uma das ferramentas do saudoso Orkut era a possibilidade de ver quem visitava seu perfil. Nos últimos dias, circulou um boato na internet de que o Instagram pretende reviver o mecanismo, deixando alguns usuários preocupados.

Tudo começou com um suposto print em inglês mostrando como funcionaria o recurso. Na foto, um usuário recebe uma notificação com a mensagem "perfil tal visitou seu perfil". Confira a imagem:

Foto: Reprodução

No entanto, de acordo com o site TechMundo, a notícia é falsa. Na montagem é possível ver que a fonte usada na frase "visited your profile" é diferente da usada originalmente pela rede social em "liked your story".

Até o momento, a Meta não se posicionou oficialmente sobre o assunto.