Instagramável! Roteiro de 100km pela cidade nos melhores ângulos

De manhã, à tarde, ou à noite, Salvador tem beleza pra dar, vender e compor boas fotos. Caso você não saiba, contamos: a capital baiana é uma cidade ‘instagramável’, palavra frufu que basicamente significa que ela tem cenários bonitos para vocês dar aquela pala e ganhar uns likes no Instagram. Fizemos uma lista de dez lugares para você fazer aquelas fotos lindas e encher o seu feed de Salvador. O rolé completo tem quase 100km percorridos dentro da cidade. E aí, vai ou não?

Praia das Neves

Fica na Ilha de Maré. O transporte de São Tomé até a Ilha custa entre R$ 5 e R$ 7 por trecho e dura cerca de 20 minutos.

Praia das Neves

Brooklyn Bar

Rua das Orquídeas, VL 2, 1 Conjunto Pirajá. Atrás do antigo Makro BR. Couvert grátis. Somente consumação própria. Melhor horário para visitar: Quinta a Domingo, sempre à noite

Rooftop 180º

Vila São José, 9 - Liberdade. Entrada gratuita, mediante reserva no WhatsApp 71 98627-6529 ou por ordem de chegada. Paga o que consumir. O ideal mesmo é pegar o pôr-do-sol lá, com vista para a Baía. Mas a noite também é agradável

Belvedere

Localizado Largo da Lapinha. Entrada Gratuita.

Melhor horário para visitar: final da tarde, para garantir um bom por do sol. É uma opção mais barata do que o Rooftop, com vista similar.

Ponta do Humaitá

Rua da Boa Viagem, 56 - Monte Serrat. O largo é gratuito. Melhor horário para visitar: de dia e de noite.

Tiamate Coffee

Av. Sete de Setembro, 1019 (após o Colégio das Mercês). Entrada Grátis. Cafés de R$ 14 a R$ 25. Melhor horário para visitar: começo ou final do dia.

Oxe Drinks

Avenida Sete de Setembro, 3959, Barra e Rua das Hortênsias, 600, Pituba.

Casa Batekoo

Rua do Passo, 40 - Santo Antônio Além do Carmo. O acesso ao rooftop é gratuito de 16h20 às 21h. A partir das 22h tem as festas, que geralmente variam de R$ 15 a R$ 30.

Oxente Bar e Petiscaria

Alameda Uberaba, 445 - Cabula. Melhor horário para visitar: de dia/ou de noite.

Praia da Penha

Uma das maiores faixas de areia da orla marítima de Salvador, com um mar de águas claras. Boa para apostar em poses com movimento. Praça Francisco Dorea, Ribeira.

Melhor horário: de dia.