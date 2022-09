Instalação e equipamentos irregulares são principais causas de choques fatais

Após dois dias sem notícias da médica Ana Paula Almeida Souza, 28 anos, seus colegas de trabalho tomaram a decisão de acionar a Polícia Militar (PM). Ao iniciar as buscas, a guarnição não conseguiu entrar na casa em que ela morava, em Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, e o dono do apartamento alugado precisou disponibilizar a chave reserva. No local, a PM encontrou a vítima no chão, próximo à porta do banheiro do quarto, sem vida e ao lado de um secador de cabelo.

A residência não tinha sinais de arrombamento, e Ana Paula também não apresentava indícios de ter sofrido violência. Nem na quarta (14), nem na quinta-feira (15) ela compareceu ao trabalho. A polícia suspeita que a médica tenha recebido uma descarga elétrica enquanto usava o secador.

A confirmação, no entanto, será dada após a perícia. O corpo foi removido do local pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e em seguida será encaminhado para o sepultamento em Santo Antônio de Jesus, segundo a TV Bahia.

Ana Paula é natural do município do Recôncavo baiano, mas vivia a 330 km de lá, em Morro do Chapéu, onde trabalhava em um posto de saúde. Após a notícia, a Prefeitura da cidade suspendeu o atendimento em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) em solidariedade pela morte da médica. E em comunicado, o órgão classificou o falecimento como uma perda irreparável.

“Solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam”, afirma o texto.

A família dela também foi procurada pelos amigos enquanto buscavam por notícias. A jovem é filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza. A reportagem tentou entrar em contato com ele e com a entidade por e-mail e telefone, mas não obteve resposta.

Eletricidade fatal

Pelo quarto ano consecutivo, com 45 acidentes fatais em 2021, a Bahia está entre os três estados com mais mortes por choque elétrico em todo o Brasil, segundo dados mais recentes do anuário da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). Depois de ficar na primeira posição do ranking nos últimos três anos, o estado só foi ultrapassado agora por São Paulo (59) e Pernambuco (49).

De acordo com o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Hugo Vidal, os principais riscos são gerados pela falta de cuidado no momento da compra de equipamentos, instalações elétricas irregulares nas residências e manuseio inadequado dos eletrodomésticos ligados à eletricidade.

Secadores de cabelo, chapinhas, cafeteiras elétricas e outros objetos do tipo só devem ser adquiridos com o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Uma descarga elétrica, a partir de 30 miliampère (mA) pode resultar em um acidente fatal. Um secador consome cerca de 14 amperes de corrente, valor 100 vezes maior que o mínimo tolerado por uma pessoa.

“A prevenção começa na aquisição. O segundo ponto é evitar o uso de equipamentos elétricos em áreas molhadas. Por último, a instalação elétrica das residências precisa ser aterrada e de preferência ter um equipamento chamado DR [Dispositivo Diferencial Residual], que desarma a energia da casa toda em situações de escape de descarga elétrica", destaca Hugo, sobre como prevenir acidentes domésticos.

Além disso, a eletrotécnica Jamile Vasconcelos ainda aconselha o uso de chinelos de borracha, corpo seco e mão seca durante o manuseio de eletrodomésticos. “Não se deve utilizá-los após sair do banho, nem com os pés descalços. O contato com a água diminui a resistência e aumenta a corrente elétrica pelo corpo”, afirma a especialista.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela