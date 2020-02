Instantes pra se guardar na memória

Muita coisa bacana movimentou a rua nesses últimos dias e para cada tribo um momento especial. Que o diga a galera emocionada que seguiu o rapper Mano Brown no trio do Afrocidade. Esses nunca mais vão esquecer a participação pra lá de inusitada do líder dos Racionais MCs no Carnaval de Salvador. O mesmo dirão os fãs de Claudia Leitte ao recordar que a cantora voou em pleno Farol da Barra. E o gigante Homem da Meia-Noite na pipoca do Dodô & Osmar? Veja aqui os momentos que a gente selecionou pra você lembrar.

Numa participação pra lá de inusitada, Mano Brown, o líder do Racionais MC’s, emocionou a galera cantando vários sucessos da banda no trio do Afrocidade. (foto/ Edgar Azevedo /divulgação)

Claudia Leitte não só vestiu um figurino inspirado em Madonna, homenageando a rainha do pop, como ainda fez acrobacias no ar, içada por um guindaste. (foto de Marina Silva)

Carlinhos Brown reuniu 150 percussionistas no Farol da Barra para marcar a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Quem esteve por lá presenciou um showzaço. (foto de Betto Jr.)

Luiz Caldas fez um dos melhores carnavais de sua carreira este ano, quando completa cinco décadas de história musical. De quebra, ele comemorou os 35 anos da axé music. (foto de Marina Silva)

Daniela Mercury vestiu se de Rainha da Balbúrdia para se posicionar contra a censura que anda pairando as artes. “A arte é a forma de resistência mais temida”, disse, antes de iniciar o desfile do Crocodilo na Barra. (foto de Alfredo Filho/Secom)

Pabllo Vittar bate cabelo, lacra horrores e arrasa no make. Mas, nunca deixa de dar seu recado: “A gente balança a bunda mas também quer respeito.” Ela fez apresentação dupla em Salvador, uma no circuito Dodô e outra no circuito Osmar. (foto/reprodução Instagram)

Anitta já conquistou seu lugar no Carnaval de Salvador. Afinal, é o terceiro ano dela por aqui. Depois de causar vestida de panda no ensaio pré-carnavalesco, na folia propriamente dita ela surgiu fantasiada de abelha sensual num apelo pela natureza. (foto/divulgação)

Baby do Brasil arrasou na Praça Castro Alves. Linda, dona de uma voz ainda muito afinada, ela cantou para homenagear a criação de Dodô e Osmar e relembrar que ela foi a primeira cantora de trio elétrico, quando ainda era integrante do seminal. (foto de Marcinho Bertolone/divulgação)

Fantasias Carnaval é tempo de deixar o lúdico ganhar espaço. E brincar de faz de conta. Essa família aí se jogou na Vila do Chaves e trouxe pra folia de Salvador a Chiquinha, o Quico e o próprio Chaves na versão mirim. Tudo sem querer querendo! (foto de Marina Silva)