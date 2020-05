Instituições fazem parcerias com Parque Social para minimizar impactos da covid-19

Como forma de apoio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e em atenção às pessoas mais vulneráveis aos impactos econômicos dessa crise, o Instituto Camargo Corrêa entregou ao Parque Social, esta semana, 226 cestas básicas e materiais de higiene para serem distribuídos a pessoas que residem nos bairros da Polêmica, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas, em Salvador. Os bairros foram escolhidos por estarem no entorno do BRT.

Estando atento também às familias que possuem pessoas com deficiência, o Parque Social, após receber recurso do Instituto Coca Cola, concebeu um plano de ação para conscientização e doação de 200 kits compostos de alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, além de máscaras de proteção para às famílias atendidas pela Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia - APADA, Rio Vermelho; o Instituto de Organização Neurológica da Bahia - ION Bahia, Ondina; e a Associação Bahiana de Reabilitação e Educação - ABRE, Brotas.

Para a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, devido ao momento difícil que o mundo está passando, as relações de parceria e solidariedade precisam se intensificar ainda mais. "Neste momento, qualquer gesto faz a diferença e por isso é muito importante a contribuição de todos para que seja possível minimizar os efeitos desta crise e renovar a esperança de que juntos somos mais fortes", destaca Rosário.