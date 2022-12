Instituições promovem ações para demonstrar pertencimento ao lugar onde atuam

Você já ouviu falar em “pertencimento”? O termo que referencia o ato de pertencer tem sido usado com frequência nos últimos anos, principalmente quando falamos sobre o lugar onde vivemos. Em Salvador, as campanhas que convidam o soteropolitano a demonstrar o amor e exercer o pertencimento pela cidade crescem cada vez mais na esteira do alcance das redes sociais, mas muito além dos cidadãos, instituições públicas e privadas articulam ações para não só para mostrar o quanto fazem parte desse lugar, mas também para expressar o quanto tem a contribuir por um ambiente cada vez melhor.

No caso da Prefeitura de Salvador, o projeto de valorização da autoestima dos cidadãos teve início na gestão do ex-prefeito ACM Neto e segue firme na administração do prefeito Bruno Reis. “No início de 2013, Salvador estava em uma situação bastante difícil, com problemas em diversas áreas. O soteropolitano estava desacreditado com a cidade, os visitantes idem. Desde então, nesses últimos nove anos, a Prefeitura de Salvador adotou como missão realizar iniciativas no sentido de devolver a cidade ao cidadão, melhorando a qualidade de vida e resgatando a autoestima da população”, explica o chefe do executivo soteropolitano, Bruno Reis. “Chegamos ao final de 2022 ainda com muitos desafios a vencer, mas felizes pelo esforço e resultados conquistados até então, que vêm tornando Salvador uma referência nacional.”, completa.

De acordo com o prefeito, a busca pela sintonia com os anseios da população só é possível por conta do aumento da proximidade entre o poder público e os soteropolitanos.

“Nesses últimos anos, temos buscado sair do gabinete e ir para as ruas, ouvindo diretamente as necessidades das pessoas. Com isso foram realizadas ações como o Ouvindo Nosso Bairro, maior programa de escuta popular e de orçamento participativo do país, no qual os cidadãos escolhem as obras prioritárias no local onde moram”, aponta.

Iniciativas como a criação das Prefeituras-Bairro, unidades descentralizadas que levam os serviços municipais às dez regiões administrativas de Salvador; o Gabinete da Prefeitura em Ação, que desloca a administração municipal, por um dia, para uma região administrativa da capital e o Morar Melhor, além do debate sobre os projetos urbanísticos com a comunidade, foram fundamentais para fortalecer a identidade entre gestão e população. “Entendemos que a cidade possui três milhões de gestores. Para o próximo ano queremos tornar nossos serviços mais ágeis e efetivos. Além disso, vamos investir cada vez mais em obras de infraestrutura, em ampliação dos serviços, sempre procurando ouvir a todos, principalmente aqueles que mais necessitam.”, afirma Bruno Reis.

De olho em reforçar cada vez mais a relação com a sociedade, instituições privadas também buscam falar a mesma língua da população e oferecer contrapartidas que demonstram que uma um ambiente mais forte pode ser construído quando as partes colaboram entre si. No caso da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, ajudar a cidade e o povo é uma missão que está no DNA.

“A Santa Casa é uma instituição que nasceu junto com a cidade do Salvador e que desde os primeiros passos caminha junto com ela e seus moradores.”, destaca José Antônio Rodrigues Alves, provedor da instituição. “São quase cinco séculos de uma vida de prestação de serviços e acolhimento fraterno, é um estímulo a mais para nossa Santa Casa continuar inovando, ampliando e modernizando suas ações em nome do compromisso que a fez nascer: cuidar das pessoas”.

Parte da Santa Casa, o Hospital Santa Izabel através da Faculdade da Santa Casa, concede bolsas de estudos de modo a contemplar uma parcela de alunos desprovidos e necessitados; já o Programa Avançar, que é o Centro de Referência em Promoção Social da Santa Casa da Bahia no Bairro da Paz, oferta educação em período integral, cinco refeições diárias, acompanhamento psicológico, pedagógico e nutricional a cerca de 800 crianças, além de oferecer promoção socioeducacional, cursos profissionalizantes e aulas de música, informática, balé e teatro para moradores da comunidade. No processo de preservação da história e identidade da cidade, está também a administração de relevantes espaços como o Museu da Misericórdia e o Centro de Memória Jorge Calmon.

Em um cenário ainda mais amplo que se estende pela Bahia e pelo Brasil, a Unipar, empresa química tem foco na fabricação de cloro, soda e derivados para usos industriais, a contrapartida com localidades onde tem unidades ocorre de diferentes formas. Somente em 2021, a empresa investiu mais de R$ 11 milhões em doações para ações sociais e patrocínios de projetos em execução no biênio 2022/23, por meio de recursos próprios e incentivados, com impacto em cerca de 850 mil pessoas neste período. “Em linha com as nossas diretrizes de sustentabilidade e de responsabilidade social, buscamos realizar ações que garantam o desenvolvimento socioeconômico das comunidades no entorno de suas fábricas, com o objetivo de impactar positivamente o ecossistema no qual está inserida e a sociedade como um todo.”, afirma Mauricio Russomanno, CEO da Unipar.

Para o estado da Bahia a Unipar realizou uma doação de 5 mil cestas básicas, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), para atender milhares de famílias vítimas das fortes chuvas. A iniciativa faz parte do compromisso social da companhia em apoiar as populações que vivem no entorno. Com a doação, cerca de 20 mil pessoas foram atendidas com 71 toneladas de mantimentos não perecíveis, resultantes das 5 mil cestas com 14,250 kg de alimentos cada.





