Instituto ACM e ACHE criam diálogo com líderes comunitários de bairros de Salvador

Em sua quarta e última edição, o projeto “Uma Conversa com a Comunidade”, realizado pelo Instituto ACM em parceria com a Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE) recebe virtualmente líderes comunitários de diversos bairros de Salvador para apresentar experiências que transformaram a realidade de seus bairros.

Com objetivo de ouvir e trocar experiências, buscando o esforço em conjunto para transformar as realidades locais, melhores condições de vida e de moradia, o evento recebe os convidados, Cassileide da Silva Bonfim, camareira e ajudante de pedreiro da Comunidade Guerreira Zeferina, em Periperi, na Suburbana; Otávio Leme, consultor em projetos socioambientais, especialmente junto ao segmento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que, por ativismo e amor a comunidade, é sócio fundador e presidente da Associação Canabrava, organização que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento sustentável do local, bairro onde vive; e Maria de Lourdes Nascimento, remanescente de Palatifas como participante dos Movimentos Sociais da Península de Itapagipe, principalmente na área de habitação. Ela é auxiliar de enfermagem, formada em gestão do 3° setor. Atualmente é coordenadora da Associação de Moradores do conjunto Santa Luzia.

“Nesta edição, os convidados vão apresentar sua luta, o que mudaram em sua comunidade, como se organizaram, quais estratégias e caminhos utilizados para mitigar os problemas de moradia e ocupação urbana local”, conta Claudia Vaz, diretora do Instituto ACM que divide a mediação do debate com a jornalista e radialista Dóris Pinheiro. Os encontros virtuais fazem parte do projeto “Centro Histórico em Ação – Diálogos” que já reuniu, em edições anteriores, representantes dos poderes públicos, especialistas e líderes comunitários para discutir os desafios e soluções de moradia e ocupação urbana no território do Centro Histórico da capital baiana.

O evento acontece nesta sexta-feira (01) a partir das 16h, com transmissão pelo canal do Youtube do Instituto ACM.