Instituto Butantan receberá novo IFA nesta terça-feira (25) 

O Instituto Butantan, em São Paulo, responsável pela produção da vacina Coronavac, receberá, nesta terça-feira (25), nova remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima para a produção de vacinas contra a covid-19.

A produção de imunizantes no Butantan estava interrompida desde o dia 14 de maio, quando foi enviada a última leva, com 1,1 milhão de doses da Coronavac ao Programa de Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Com o novo IFA, 5 milhões de doses serão produzidas nesta semana, disse o Instituto ao CORREIO.

Ao todo, o centro de pesquisa entregou 47,2 milhões de doses ao MS desde o início deste ano. A primeira etapa do contrato com o órgão previa a entrega de 46 milhões de doses. Já a segunda etapa prevê a distribuição de 54 milhões de vacinas.

O último IFA recebido pelo Instituto foi em 19 de abril e continha três mil litros de insumos. Após o recebimento da matéria-prima, é preciso ainda passar pelo envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril do Butantan na capital paulista para entrega ao PNI.

Segundo o governador do estado de São Paulo, João Doria, a Coronavac é responsável por 70% das vacinas disponibilizadas no PNI. À época, ele afirmou que o atraso para a liberação da matéria-prima está ligado a ofensas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e membros do governo federal fizeram ao governo chinês e à China, algo que acabou interferindo nas negociações.

*Sob orientação da subeditora Fernanda Varela