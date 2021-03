Instituto Cervantes exibe Ciclo de Cinema Feminino com sessões online gratuitas 

O Instituto Cervantes, Centro Cultural da Espanha em Salvador, estreia nesta terça-feira (09), a nova temporada do Ciclo de Cinema “Espaço Feminino Pioneiras”, com programação gratuita de filmes em exibição virtual até o dia 28 de março, pelo Vimeo do Instituto.

O projeto Espaço feminino é, desde 2010, um programa permanente no calendário de atividades do Instituto Cervantes, e se dedica a valorizar a produção cultural feminina, incluindo em sua programação filmes que são uma amostra da relevância artística presente nas obras dirigidas por mulheres.



Seis filmes integram o ciclo este ano, que pela primeira vez, concentra-se nas mulheres que estrearam como cineastas entre os anos 1950 e 1980 e, por isso, foram pioneiras na história da cinematografia espanhola. Cada filme representa um retrato extremamente interessante e um olhar particular para a Espanha daquele tempo.



Serviço

Ciclo de Cinema “Espaço Feminino Pioneiras”

Quando: De 09/03/2021 a 28/03/2021 às 16:00

Todos os títulos estarão disponíveis durante 48 horas, a partir das 16h das datas indicadas. (Programação completa abaixo).

As exibições são legendadas.

Onde: Exibições online – Vimeo do Instituto Cervantes Salvador



Programação



Filme: Segundo López, aventureiro urbano

Direção: Ana Mariscal

Exibição: De 09/03/2021 a 11/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/2PKqOYH



Filme: A gata

Direção: Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla

Exibição: De 12/03/2021 a 14/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/3t0loHw



Filme: O crime de Cuenca

Direção: Pilar Mirò

Exibição: 16/03/2021 a 18/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/3kXD6Z9



Filme: Função de noite

Direção: Josefina Molina

Exibição: 19/03/2021 a 21/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/38lEwaK



Filme: Depois de... não se pode deixá-los sozinhos

Direção: Cecilia y José Juan Bartolomé

Exibição: 23/03/2021 a 25/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/38iIIrW



Filme: Depois de... amarrado e bem amarrado

Direção: Cecilia y José Juan Bartolomé

Exibição: 26/03/2021 a 28/03/2021 às 16h

Sinopse: https://bit.ly/3sUi4NZ