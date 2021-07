Instituto Goethe dá bolsa de estudos para estudante aprovado em geologia na Alemanha

Para o estudante Felipe Petillo, 19 anos, notícia boa já virou rotina. Aprovado na Universidade de Hamburgo na Alemanha para estudar Geologia, ele conseguiu arrecadar os valores para viagem a Europa através de uma vaquinha e, de quebra, ganhou um apoio financeiro de uma mineradora, que vai custear seus gastos básicos em solo alemão.

Porém, como coisa boa nunca é demais, Felipe acaba de ganhar do Instituto Goethe de Salvador uma bolsa de estudos para aperfeiçoar o alemão que aprendeu de forma autodidata em casa, o que dá ainda mais condições para que ele se saia bem em terras estrangeiras. "Quando me ligaram, fiquei muito animado com a oportunidade. O Goethe é uma forma de oficializar o meu conhecimento e vai ser uma ajuda importante para o período de adaptação, em que o idioma é fundamental", conta o estudante.

Um auxílio que, de acordo com Frank Emmerich, diretor do Goethe, pode encurtar o ano de estudo que o soteropolitano, nascido e criado na Cidade Baixa, precisa fazer no Studienkolleg, que é uma espécie de pré-curso para estrangeiros que vão estudar na Alemanha.

"Como é um curso preparatório, em que as aulas de alemão são importantes, a gente decidiu dar essa bolsa para ele ter a possibilidade de avançar mais rapidamente porque existe a possibilidade de fazer o curso em seis meses apenas", explica Emmerich.

Para Felipe, a bolsa é fundamental já que o domínio absoluto do idioma tem um peso importante. "Dá pra adiantar o Studienkolleg e o alemão, junto com matemática, são as matérias que têm mais importância na hora de avaliar se o estudante pode entrar no curso antes do previsto", diz Felipe.

Dentre todas as possibilidades de cursos remotos que o Goethe ofereceu, o soteropolitano optou por um individual com uma carga de estudo de 90 horas em que ele vai ter acesso a uma plataforma de estudo onde será acompanhado por educadores do Goethe em um período de curso que pode durar até três meses.

*Sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro