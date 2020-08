Instituto JCPM abre 345 vagas em oficinas gratuitas para jovens de Salvador

As inscrições estão abertas para 345 vagas para oficinas gratuitas oferecidas pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). As aulas acontecerão de setembro a dezembro deste ano.

O IJCPM atende moradores do entorno do Salvador Norte e Salvador Shopping e busca elevar o potencial de conhecimento e de inserção desse público no mercado de trabalho. A ideia é estimular a autonomia e empreendedorismo dos jovens durante este período de pandemia.

As aulas acontecerão on-line, com uso das plataformas Zoom e Google Classroom. São 105 vagas para as oficinas de Matemática na Prática, Técnicas de Vendas na Web, Emprego e Carreira e Laboratório de Aplicativo para Pequenos Negócios. Outras 240 vagas serão destinadas para as oficinas Importância da Criatividade para os Pequenos Negócios, Workshop Game Design, Maquiagem Básica, Comunicação Digital para Pequenos Negócios e Maquiagem Profissional.

As inscrições devem ser feitas, a partir de hoje, 31/08, via link na rede social do Instituto no Instagram (@ijcpm) e do Facebook (@institutojcpm).

Qume pode participar

Os interessados devem ter entre 18 e 30 anos, cursar ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, além de residir nos bairros de entorno das sedes do Salvador Norte Shopping (Cassange, Jardim das Margaridas ou São Cristóvão) e do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia ou Boca do Rio). Em caso de dúvidas: Whatsapp (71) 98263-5530 ou (71) 98171-6202