Instituto JCPM abre inscrições para 595 vagas em cursos gratuitos em Salvador

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM,) que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, abriu nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, 595 vagas para cursos gratuitos, com foco em qualificação profissional e empreendedorismo, além de curso de inglês e oficinas.

As inscrições são para os cursos de qualificação profissional, tais como: Informática, Atendimento ao Cliente, Criação Gráfica e Escrita Criativa para mídias sociais, Roteiro e Criação de podcast, Redação para entrevista e Seleção de trabalho, Inteligência emocional para processo seletivo e Oficina de Teatro. E ainda, curso regular de Inglês, um dos mais procurados, e curso Multidisciplinar, que engloba comunicação, matemática, informática e teatro. Ambos com 94 horas-aula.

Podem se inscrever jovens de 16 a 30 anos, moradores dos bairros de Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange, estudantes do Ensino Médio ou egressos de escolas públicas. As aulas serão presenciais, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

As inscrições nos cursos podem ser realizadas através dos links:

• Salvador Shopping: https://bit.ly/IJCPMSalvador2022

• Salvador Norte Shopping

Veja alguns cursos e horários:

Curso de Inglês: 94 horas – 200 vagas

Salvador Shopping – 07 de março a 10 de junho - turmas às segundas e quartas, nos turnos matutino e vespertino

Salvador Norte Shopping – 07 de março a 22 de junho – segunda e quarta, nos turnos matutino e vespertino

Informática básica para o trabalho: 12 horas – 25 vagas

Salvador Shopping – 17 de março a 07 de maio – quinta-feira, das 09h às 12h

Oficina de Teatro: 30 horas – 25 vagas

Salvador Shopping - 22 de março a 21 de abril – terças e quintas – das 09h às 12h

Mais informações: via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping).