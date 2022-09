Instituto JCPM está com 85 vagas abertas para cursos gratuitos 

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM, que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, está com 85 vagas abertas para cursos gratuitos. São eles: Redação para o Enem, Inteligência Emocional, Dança Afro-Brasileira e Pesquisando vaga.



As inscrições vão até a próxima sexta-feira (23) e são voltadas para pessoas de 16 a 24 anos, moradores dos bairros de Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange, estudantes do Ensino Médio ou egressos de escolas públicas. As inscrições podem ser realizadas através do link https://bit.ly/Oficinassetembro2022 e as aulas acontecerão no IJCPM do Salvador Shopping.



Mais informações: via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping). Perfil no Instagram: @ijcpm.



O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social. Com cerca de 5,5 mil atendimentos ao ano, em Salvador, Recife, Fortaleza e Aracaju, o Instituto beneficia a juventude no desenvolvimento intelectual e cultural e atua para elevar sua capacidade de inserção no mercado de trabalho. Em 2021, foram 1.400 jovens qualificados pelo IJCPM, em Salvador. Saiba mais: www.ijcpm.com.br.