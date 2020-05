Instituto lança plataforma para ajudar na saúde mental dos brasileiros

O Instituto Vita Alere, que atua na promoção da saúde mental e na prevenção e posvenção do suicídio, lançará, no próximo dia 11, com apoio do Google, o Mapa da Saúde Mental. Segundo a instituição, a ideia surgiu para evitar um posível cenário de aumento de transtornos mentais, como depressão, estresse pós-traumático ou Síndrome do Pânico, em brasileiros, por causa do isolamento social.

O site, que poderá ser acessado neste link, tem como objetivo ser um guia de ajuda, trazendo informações para desde pessoas que procuram atendimento online durante a pandemia da covid-19 ou para quem prefere um encontro presencial, após o término da quarentena.

“Tão importante quanto saber a hora de procurar ajuda é saber onde encontrá-la. Nosso objetivo com o lançamento do site é conectar pessoas em sofrimento mental com os serviços de cuidados disponíveis online e em cada região”, explica a Dra. Karen Scavacini, fundadora do Instituto Vita Alere.

Segundo a instituição, no Mapa, será possível encontrar profissionais e grupos de apoio disponíveis virtualmente.

Para quem prefere atendimentos presenciais, haverá endereços e telefones de diversos serviços. Com o auxílio do Google Maps, o site mostrará os endereços mais próximos da localização de cada usuário, entre Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios Médicos e de Especialidades, Centros de Atenção Psicossocial (segmentados para adultos, crianças e usuários de álcool e drogas), hospitais convencionais e psiquiátricos, ONGS e clínicas-escolas.

De acordo com o Instituto, o Mapa ainda trará contatos primordiais, como do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e CVV (Centro de Valorização da Vida).

Os usuários poderão baixar uma cartilha com informações e instruções e ler depoimentos. Também existirão informações sobre uma das especialidades do Instituto Vita Alere, a posvenção, que é a perda de alguém pelo suicídio.

Além do Mapa, a instituição também promete postar dicas para famílias, idosos, pessoas com transtornos mentais e profissionais da saúde em seu perfil no Instagram, além de realizar uma série de palestras com especialistas e influenciadores em seu canal no YouTube.

O Mapa da Saúde Mental também conta com o apoio do CVV - Centro de Valorização da Vida, ABEPS - Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, IASP - International Association for Suicide Prevention e SaferNet.

