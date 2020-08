Instituto MRV entrega 257 kits de leituras em cidades baianas 

O Instituto MRV entregou 257 kits Leiturinha para os filhos dos colaboradores em cidades da Bahia. A ideia é estimular a leitura e ajudar os pais a terem um momento com as crianças durante a pandemia. O instituto tem feito várias ações on-line com os filhos dos funcionários nesse período. Organização sem fins lucrativos, o instituto foi criado e é mantido pela MRV, empresa da área habitacional.

O material foi entregue em várias localidades dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. O objetivo do kit, que contém livros e materiais interativos, é estimular o hábito e o gosto da leitura nas crianças entre 0 e 5 anos.

Este ano, por causa da pandemia e da orientação do distanciamento social, os kits estão sendo entregues nas casas dos colaboradores. “Desde 2018 distribuímos os kits Leiturinha, mas, nesta edição a ação ganhou ainda mais significado em seu propósito. Como muitos pais estão em casa, queremos ajudá-los a entreter a criançada, utilizando a leitura para interagir com os pequenos. Tornando um momento único de troca entre as crianças e os pais”, conta Blenda Alves, coordenadora do Instituto MRV.

Por meio do projeto Seu Filho, Nosso Futuro, o instituto realiza diversas ações com o objetivo de contribuir com a educação dos filhos dos colaboradores da MRV. Esse ano, as soluções encontradas são feitas à distância, de maneira remota, como a Lá vem História, em que voluntários do Instituto contam histórias para as crianças de até 9 anos, e Futuramente, onde jovens entre 15 e 24 anos participam de curso de Tecnologia da Informação e Programação, com o acompanhamento em tutorias com os voluntários do Instituto.