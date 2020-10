Instituto oferta a partir de hoje (19) atividades online sobre Inteligência Artificial

De hoje (19) até o dia 24 de outubro, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) oferece uma série de eventos virtuais gratuitos sobre o tema inteligência artificial. A ação ocorre dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Todas as atividades serão certificadas. Os participantes receberão o certificado até 15 dias após o evento.

Na sua 17ª edição, a SNCT será realizada de forma online, por conta da pandemia do coronavírus e traz atividades gratuitas e abertas para todos os interessados. Eventos culturais, palestras, bate-papos e encontros temáticos a fim de aproximar pesquisadores de diversas áreas.

Entre outras atividades, está prevista a palestra Inteligência Artificial: Manipula Mercados, Influencia a Segurança Nacional e Sabe o que Você Pensa, ministrada por Paulo de Souza, da Griffith University, da Austrália.

Outros destaques serão A Inteligência Artificial e seus Desafios no Combate à Cultura da Desinformação, de Aline Marins Paes Carvalho, da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Desenvolvimento de Jogos Uma Rápida Introdução no Mundo do Game, ministrada por Henrique Buzeto Galati, do IFSP. A programação completa pode ser vista no site do evento.

Realizada em outubro, para comemorar o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ação tem o objetivo de mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científico-tecnológicas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil