Instituto realiza triagem gratuita para exames e cirurgias de catarata

Pessoas com idade acima dos 60 anos que moram em Salvador poderão fazer uma triagem clínica gratuita para exames e cirurgia de catarata a partir da próxima segunda-feira (24). A ação será realizada até a quinta-feira (27), das 7h às 12h, na sede do Instituto Oftalmológico da Bahia (Ioba), nos Mares, região da Cidade Baixa.

Os atendimentos são custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Ministério da Saúde, e tem como principal objetivo o diagnóstico de catarata - que é uma doença passível de ser inteiramente curada quando tratada adequadamente.

Para participar do mutirão, é necessário que os interessados agendem a consulta, serviço já disponível por meio do telefone (71) 3015-1536, para que não haja aglomeração. No dia do mutirão, os pacientes devem levar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS (de Salvador).

Ao todo, serão 70 atendimentos diários. Ao longo dos quatro dias, a expectativa é de que 280 atendimentos sejam realizados. Além da triagem, a ação propõe ainda o agendamento imediato de cirurgias, no caso de ser identificada a necessidade do procedimento operatório - também sem custos ao paciente.