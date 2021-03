Instituto Serrapilheira abre inscrições para formação gratuita em ciências da vida

O Programa de Formação em Biologia e Ecologia Quantitativas, do Instituto Serrapilheira, está com inscrições abertas para um treinamento gratuito multidisciplinar com o objetivo de formar futuros cientistas em projetos sobre ciências da vida. Podem se inscrever, até 9 de maio, pessoas que possuam graduação completa ou que irão se formar até o final desse ano, em qualquer área de conhecimento.

Esta será a primeira edição da formação que, por causa da pandemia, será totalmente on-line. Os selecionados aprenderão a lidar com matemática, física e ciência da computação, além de aprender métodos para quantificar dados e propor soluções.

Para o Instituto Serrapilheira, o curso tem como premissa criar, no Brasil, "uma geração de jovens cientistas altamente qualificados", aproveitando o potencial do país que possui uma das maiores biodiversidades do mundo.

Na programação da capacitação, os conteúdos vão desde a genética moderna até a ecologia comportamental. Cientistas renomados serão os responsáveis pelas aulas. Entre eles estão: Oded Rechavi, neurocientista da Universidade de Tel Aviv, em Israel, que estuda características passadas entre gerações e que não estão no DNA, e Corina Tarnita, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Corina analisa em seus estudos características passadas entre gerações e que não estão no DNA.

Como participar

Graduados ou quem irá se formar até dezembro de 2021 de qualquer área estão aptos a enviar a inscrição. O processo pode ser feito através do site. É recomendado que o edital do treinamento seja consultado antes de realizar a inscrição.

Entre os pré-requisitos para participar, os candidatos devem possuir domínio de inglês e possuir conhecimento de cálculo diferencial e integral. Serão selecionados, ao todo, 50 inscritos. Os 500 primeiros que enviarem suas inscrições terão preferência no processo seletivo.









Fonte: Agência Educa Mais Brasil