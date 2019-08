Instituto vai oferecer mamografia e exame oftalmológico gratuitos em Cajazeiras

Moradores do bairro de Cajazeiras e regiões vizinhas terão oportunidade de realizar exames de mamografias e atendimentos oftalmológicos gratuitamente no período de 20 a 22 de agosto, no Final de Linha de Cajazeiras V. A ação capitaneada pelos projetos “Projeto Vida + Rosa” e “De Olho na Saúde”, do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), disponibilizará 160 mamografias digitais e 300 consultas e exames oftalmológicos.

Nos dias 20 e 21 de agosto serão distribuídas 80 senhas por dia para as mulheres acima de 35 anos que desejem participar do “Vida + Rosa”. O programa que visa incentivar a detecção precoce do câncer de mama terá atendimento partir das 07h, mediante apresentação do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Para o dia 22 de agosto, a partir das 7h, acontece o “De Olho na Saúde”. O projeto tem o objetivo de oferecer atendimento oftalmológico de forma gratuita proporcionando orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares a exemplo de catarata e glaucoma. Para esta ação especifica, os interessados no atendimento devem ter acima de 55 anos e portar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.