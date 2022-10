Institutos de pesquisa são alvos de inquérito determinado pelo Cade

Nesta quinta-feira (13) o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) determinou que fosse aberto um inquérito contra os institutos de pesquisas eleitorais alegando "infração à ordem econômica tipificada".

Os institutos alvos do inquérito são o Ipec (ex-Ibope), Datafolha e Ipespe. Segundo o inquérito, o Conselho sita "ausência de racionalidade frente aos resultados eleitorais", indicando "suposta condulta coordenada" pelos institutos.

A última pesquisa do Datafolha divulgou que Lula tinha 50% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 36%. Já o Ipec, mostrava cenário parecido: Lula com 51% e Bolsonaro, 37%. A Ipespe divulgou que Lula teria 49% e Bolsonaro, 35%.

Caso seja comprovado que os institutos agiram de forma coordenada, terão suas "condultas enquadradas nos tipos administrativos definidos como cartel".

Entenda o caso

Os institutos de pesquisa estão na mira do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) devido às denúncias pela campanha de Bolsonaro após o resultado do primeiro turno das eleições.

Bolsonaro acionou o TSE por conta de os resultados das pesquisas terem apontado números distantes do resultado das urnas. A equipe de Bolsonaro alegou que os números divulgados "levam para a desinformação do eleitorado".

No último dia 5, o senador Marcos do Val informou que tinha assinaturas suficientes para que fosse aberta uma CPI para investigar os institutos de pesquisas. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, informou que quer "regulamentar as pesquisas" eleitorais".