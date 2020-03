Integração entre metrô e amarelinhos passa a valer neste sábado (21)

Começa a valer neste sábado (21) a integração entre o metrô e as linhas do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) ou “amarelinhos”, como são popularmente conhecidos os coletivos.

Com a novidade, os passageiros passarão a pagar apenas uma tarifa de R$ 4,20 e poderão fazer as seguintes integrações: amarelinhos – metrô; metrô-amarelinhos, amarelinhos – metrô – ônibus convencional ou ônibus convencional – metrô – amarelinhos. A passagem tem validade pelo prazo de até duas horas entre o primeiro e o último deslocamento.

Quem for usufruir do serviço deve ficar atento, porque a integração com tarifa única é garantida apenas com o uso dos cartões de integração emitidos pela CCR Metrô Bahia ou SalvadorCard.

Há outra coisa para ficar ligado: os amarelinhos que estiverem integrados ao metrô e ao Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador (STCO) serão identificados com adesivos indicando a integração. Já os que não estiverem com a identificação não permitirão a integração com o metrô ou ônibus convencionais.

A nova modalidade deve beneficiar mais de 700 mil passageiros que usam 14 linhas do STEC que passam pelas estações Aeroporto, Tamburugy, Flamboyant, Pituaçu, CAB, Imbuí e Bom Juá. Os micro-ônibus levam pessoas dos miolos dos bairros para estas estações e partem, principalmente, de Itapuã, Jardim das Margaridas, Colina Azul, Paripe, Narandiba, Praia do Flamengo, Vila Canária, Castelo Branco e Capelinha.

“Uma das principais vantagens aos clientes está na flexibilidade de origens e destinos que a integração proporciona. Com uma passagem integrada entre o metrô e as linhas de ônibus alimentadoras (STCO ou STEC), é possível chegar em qualquer local da cidade de forma fácil e rápida, pagando a mesma tarifa de integração”, explica Júlio Freitas, Gestor de Arrecadação da CCR Metrô Bahia.

Recarga

Quem já tem o cartão de integração CCR Metrô Bahia pode efetuar a recarga nas máquinas de autoatendimento que ficam distribuídos pelas estações de metrô, com cartão de débito e crédito, ou nas bilheterias, com pagamento somente em dinheiro. Os clientes ainda podem comprar créditos em cerca de 3 mil pontos de vendas distribuídos em Salvador e Região Metropolitana, entre lojas, restaurantes e farmácias.

Para encontrar pontos de venda, basta acessar o site www.rvgo.com.br.