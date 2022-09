Integrante da facção criminosa 'Comando Vermelho' é preso em Jequié

Policiais rodoviários federais prenderam, na última quarta-feira (07), um homem apontado como integrante da facção criminosa comando vermelho. O fato ocorreu durante fiscalização com foco no combate ao crime no quilômetro 677 da BR 116, no município de Jequié, no centro-sul baiano.

Durante abordagem a um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro/Fortaleza, um casal de passageiros apresentou documentos de identificação falsos aos policiais. Após averiguação mais aprofundada, a equipe identificou o casal. O homem possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e tráfico, além de um mandado de prisão em seu desfavor.

Com o casal foram encontrados drogas, celulares, relógios e dinheiro em espécie. Os dois indivíduos foram encaminhados à Polícia Judiciária local juntamente com o material apreendido.