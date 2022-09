Integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos são presos na RMS

Seis integrantes de um grupo criminoso responsável por diversos furtos e roubos de veículos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) foram presos, na tarde de quinta-feira (22), por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Durante a ação, foram apreendidos dois carros, uma motocicleta, uma pistola 380 com um carregador e 13 munições.

A ação foi deflagrada após registro na unidade especializada do roubo do veículo Chevrolet Tracker, ocorrido no dia 23 de agosto, no bairro de Cidade Nova. “Recuperamos o carro na região do Retiro, ostentando a placa clonada RDE 2B35, cuja original era RDB 6H12. O condutor foi preso em flagrante por receptação”, informou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo, acrescentando que o automóvel estava sendo usado pelos criminosos para praticar outros assaltos.

Durante o interrogatório, o suspeito disse que estava vindo de um condomínio em Barra do Jacuípe e que no local havia outros veículos com restrição de roubo, além de uma arma e os comparsas dele. “Fomos até o endereço informado, fizemos contato com o proprietário do imóvel que locou a casa para os suspeitos e ele confirmou as informações” ressaltou o delegado.

No endereço, os policiais prenderam três homens e duas mulheres e apreenderam uma Mercedes Bens, placa clonada PJD 9h55, roubada no último dia 9, na Pituba, e uma moto, placa RCW C46, com restrição de roubo datado de 27 de novembro de 2021. O grupo foi autuado pelos crimes de receptação, posse de arma e associação criminosa, ficando à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.