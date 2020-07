Integrantes do BDM que postavam fotos e vídeos com armas nas redes sociais são mortos

Dois traficantes de drogas do Engenho Velho da Federação, suspeitos de envolvimento com homicídios e roubos, foram mortos em confronto com a polícia, na madrugada desta sexta-feira (31). Ele foram encontrados no bairro de Brotas, por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico. Segundo a polícia, a dupla fugiu do Engenho Velho da Federação, após reforço do policiamento na região.

Segundo fonte da polícia, Mateus é o que aparece na foto de casaco azul, com a arma em punho

(Foto do leitor)

Em nota, a SSP informou que os policiais faziam incursões quando encontraram homens armados, na localidade de Alto do Saldanha. Na tentativa de prisão, os criminosos atiraram e, após confronto, dois ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Com os traficantes foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições, um tablete de maconha, 110 pinos de cocaína e um rádio comunicador.

"Os dois costumavam divulgar fotos e vídeos com armas nas redes sociais, ameaçando rivais e a polícia", informou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany. Uma fonte da polícia informou ao CORREIO que os suspeitos estavam sem identificação no momento do confronto, mas foram reconhecidos por familiares no HGE. Eles foram identificados como Mateus Reis Moreira e Anderson Reis de Jesus. A fonte informou ainda que os dois são do Vale da Muriçoca e pertenciam à facção BDM. Eles possuem passagens por porte ilegal de arma, roubo e tráfico.

Drogas e armas foram apreendidos com os suspeitos

(Foto: SSP)