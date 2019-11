Inteligência artificial dentro de casa... Em português

Essa semana o Google lançou em São Paulo a Nest Mini, a caixa de som inteligente com o Google Assistente integrado. O produto, que há cerca de um mês foi apresentado no mercado americano, chegou e fala nossa língua. Aliás a estrela do evento foi justamente a forma com a qual a Inteligência artificial da empresa evolui no aprendizado do Português, desde 2017. A pessoa mais concorrida foi a especialista em Linguística do Português do Google, a brasileira Larissa Rinaldi, que veio da Inglaterra para explicar um pouco sobre como essa “mágica” de conversar e aprender a falar em português vem acontecendo.

Privacidade

Larissa explicou que o sistema aprende ouvindo e comparando o que, antes de ter produtos em português, exigiu que funcionários brasileiros e pessoas contratadas tivessem suas falas gravadas e analisadas. Após o lançamento do assistente virtual em 2017 nos smartphones com Android e agora com os Nest Mini, o aprendizado da inteligência artificial não tem na maioria do tempo qualquer interferência humana, pois o sistema aprende sozinho através de uma rede neural que processa tudo. A equipe, explicou também a especialista, não consegue ouvir nenhum dos áudios que não partam de pessoas do Google ou contratadas para falar.

Do público que interage com o assistente virtual a equipe de linguistas só tem contato com transcrições feitas pelos computadores de frases ou expressões ditas pelo menos 70 vezes de forma exatamente igual e que, ainda assim, não chegam com nomes, localizações, nada que possa permitir qualquer sinal da origem dos áudios. Ainda no item privacidade, ponto aliás que era claramente o mais enfatizado por todos da empresa que falaram, o Nest traz adicionalmente a possibilidade de desligar o microfone de forma manual, através de um botão físico na lateral. O Google também garante que quando o microfone está ligado o sistema só envia para a inteligência artificial o som colhido no ambiente após a expressão gatilho “Ok Google”, embora obviamente esteja “escutando” tudo o que está sendo falado para estar pronto quando chamado a cumprir alguma tarefa. Esses áudios, explicam também, são descartados após 60 dias de armazenamento nos servidores.

Sotaques

A líder do time de linguística também destacou que a forma de falar de uma região para outra do país é um desafio para a tecnologia, mas que o processo de aprendizado dos computadores está cada vez mais acelerado e se une a um outro movimento, segundo a pesquisadora igualmente desafiador. A criação de uma “persona”, ou seja, uma personalidade para dar mais naturalidade à interação entre pessoas e máquinas. Durante uma demonstração o sistema fez uma piada, uma declaração de amor ao Brasil e até animou a plateia soltando um sambinha e brincando com a paixão que tem pelo ritmo.

Depois de ver tudo o que foi apresentado, tanto pelos linguistas quanto pelas outras áreas que falaram no evento, ficou difícil não se impressionar com a seriedade com que o projeto, que culmina com a chegada do Nest Mini e a promessa de novos produtos em breve, é encarado pela empresa. Ao visitar as áreas de demonstração montadas com diversos equipamentos controlados por comandos dados ao Nest, também ficou impossível evitar a lembrança de filmes de ficção como o fascinante “2001 uma odisseia no espaço” onde em pleno ano de 1968 Stanley Kubrick trazia o computador HAL se comportando quase como humano, quando nem sonhávamos com poderosos celulares como os que carregamos em nossas mãos hoje.

Justamente por essas previsões da arte não há como não ficar, pelo menos intrigado, com outras obras como “Transcendence”, de Jack Paglen, estrelado por Johnny Depp, que em 2014 contava a história de um cientista que tinha uma doença terminal e que transferiu todo o seu conhecimento e personalidade para um sistema de inteligência artificial. Se algum dia algo assim vai ser possível não dá para saber e, por questões óbvias, não me arriscaria a dizer que seria impossível. O fato é que usando o Nest por uns dois dias e sabendo um pouco mais de como a tecnologia de inteligência artificial por traz daquela simples caixinha acontece fica difícil não deixar a imaginação voar.

Então fica o convite. Se quiser fazer parte dessa experiência o Nest Mini já está à venda por R$ 349,00 e, além de contar histórias, falar da previsão do tempo, tocar musicas, etc, já é capaz de controlar diversos aparelhos como lâmpadas inteligentes, ar condicionados e aparelhos de tv de fabricantes parceiros do Google.