Inteligência artificial evita evasão escolar

A novidade está ativa no Rio Grande Norte e é capaz de identificar estudantes que apresentem risco de abandonar a escola. O Sistema Integrado de Gestão da Educação - SIGEDUC, foi criado em 2012 apenas para a matrícula e passou esse ano a permitir a predição, ou seja, prever que alunos devem abandonar a escola, usando a base de dados da Secretaria de Educação potiguar.

Em uma entrevista à TV Universitária a Coordenadora de Gestão de Informação e Tecnologia, Ana Paula Flor, destacou que o algoritmo usa a base de dados com informações socioeconômicas e pedagógicas para gerar relatórios que são enviados automaticamente para as escolas que atuam para evitar a evasão que em 2018 ultrapassou 11% no Rio Grande do Norte, acima da média nacional que gira em torno de 7%.

Curseria

A startup permite que você estude com profissionais renomados como Pedro Bial, Alexandre Garcia e Felipe Bronze. Ela foi criada em 2017 com a missão de democratizar e difundir o acesso ao conhecimento e à educação. Para se inscrever basta acessar curseria.com e conferir os cursos disponíveis que podem ser pagos de forma parcelada. Pedro Bial, por exemplo, dá aulas sobre o ato de escrever. O Chefe Henrique Fogaça mostra dicas e receitas.

Todos os cursos dão certificados que, embora não sejam reconhecidos pelo MEC, são aceitos como horas complementares em diversas instituições de ensino superior. Uma novidade para 2020 é um curso com o pessoal do Porta dos Fundos que vai passar por todo o processo, desde a ideia até o roteiro, gravação e distribuição deste sucesso da internet. Os cursos têm preços variados entre cerca de r$300,00 a pouco mais de r$1.000,00 e as aulas podem ser acessadas e assistidas quantas vezes o aluno quiser por um ano. O conteúdo só não pode ser baixado.

Renovando celulares e ajudando o planeta

77,1 % dos brasileiros possuem, pelo menos, um aparelho celular. No país a troca acontece a cada 13 meses. Esses dados da pesquisa PNAD contínua são expressivos mas mostram um movimento comum para a evolução tecnológica. O problema está no fato de que grande parte dos 100 milhões de aparelhos descartados no mundo não são jogados fora de forma correta. Pensando em diminuir esse impacto nocivo à natureza surgiu a startup brasileira Yesfurbe que tem o objetivo de evitar ao máximo o descarte através da chamada refabricação, onde os aparelhos são recebidos e recondicionados para venda como seminovos.

A Yesfurbe deve fechar o ano com cerca de 20 mil aparelhos renovados e postos à venda. Se você está pensando em trocar de aparelho vale a pena dar uma navegada no site da empresa no endereço yesfurbe.com.br, seja para comprar um semi-novo ou apenas para garantir que o seu aparelho velho seja renovado e vendido. Além de ganhar algum dinheiro você ainda vai ajudar a natureza.