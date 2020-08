Inteligência Artificial: o que ela é capaz de fazer? ASSISTA

Como a Inteligência Artificial está presente em nossa realidade? O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e coordenador do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Interatividade, Computação e Novas Interfaces (Icon), além de vice-coordenador do IHACLab-i, Francisco de Paula Barretto, participou de um encontro virtual promovido pelo CORREIO nesta sexta-feira (28).

O tema da palestra está diretamente relacionado com a edição deste ano do Prêmio CORREIO de Futuro, que propôs aos participantes a criação de uma ideia inovadora para melhorar o monitoramento de dados públicos da Bahia, num formato que une comunicação e tecnologia. A transmissão contou com a participação de Juan Torres, especialista em jornalismo de dados e coordenador de Inovação e Mídias Digitais do CORREIO.