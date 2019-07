Interdição no trecho entre Ondina e Rio Vermelho é suspensa

A interdição do trânsito no trecho entre Ondina e o Rio Vermelho, que passa por obras de requalificação, foi suspensa. A pista ficaria sem fluxo de veículos a partir desta sexta-feira (26), mas a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) voltou atrás.

De acordo com o órgão de trânsito, a interdição da via está suspensa por tempo indeterminado. A decisão ocorreu por "necessidade de uma reavaliação do planejamento de desvio de tráfego que seria implementado".

Além dos veículos poderem transitar livremente pela pista, os ônibus também não precisarão alterar seu itinerários.