Interior reforçado: 63 cidades baianas receberão novas ambulâncias

O Governo do Estado entregou na manhã desta sexta-feira (7) 74 novas ambulâncias que irão reforçar o atendimento em 63 municípios do interior da Bahia.

A cerimônia aconteceu no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e contou com as presenças do governador Rui Costa, além de prefeitos e representantes de prefeitura das cidades contempladas. O governador aproveitou a ocasião para falar sobre outros temas, como as vacinas chinesas para o Consórcio Nordeste, a reabertura da rodoviária de Salvador e a volta às aulas.

Segundo o governador, as cidades contempladas pela entrega são os municípios que apresentam uma necessidade de auxílio e precisavam otimizar o atendimento via ambulâncias. "São 74 ambulâncias que chegam no momento de apoiar o municípios do interior na assistência à saúde e no combate à covid-19. Entendemos o período como oportuno para realizar essas entregas e apoiar os prefeitos no combate ao coronavírus", declarou.

Ainda de acordo com Rui, a entrega de ambulâncias para cidades do interior, que começou na semana passada, seguirá na próxima semana. "O nosso objetivo é que quase 100% das cidades baianas possam receber ambulâncias para facilitar o atendimento em um período complicado como este. Por isso, as entregas não acabaram. Semana que vem entregaremos mais ambulâncias para outras cidades", assegurou.

Ajuda bem-vinda

Arnaldo Lopes, prefeito de Mascote, cidade localizada a 544 quilômetros de Salvador e que não dispõe de nenhum leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), comemorou a entrega das ambulâncias.

"Essa entrega é muito importante. Ainda mais para um município como o meu, que não dispõe de uma estrutura de saúde adequada com leitos de UTI, e que precisa realizar o atendimento com o transporte para cidades que têm esses leitos. A escassez de ambulâncias em boas condições é grande. Por isso, ser contemplado com a entrega foi uma ótima notícia", contou o prefeito, que recebeu uma ambulância.

Para as cidades que tinham o número baixo de ambulâncias disponíveis, a entrega chegou em boa hora. É o que afirma José Filho, prefeito de Remanso, município localizado a 720 quilômetros da capital baiana.

"Nós só tínhamos uma ambulância funcionado na cidade. Com essas duas que recebemos hoje, a gente respira mais aliviado. Isso é de uma importância muito grande. Estamos recebendo essa entrega com muita satisfação", comemorou.

Cidades que lutam contra o coronavírus e ainda precisam de ambulâncias para outras emergências constantes também foram contempladas. Segundo Lídia Fontoura, prefeita de Capim Grosso, localizada a 272 quilômetros de Salvador, a cidade é um local de muitos acidentes por conta da localização geográfica e isso demanda uma quantidade elevada de ambulâncias disponíveis.

"Por ser um entroncamento rodoviário e ter um trânsito é muito forte, Capim Grosso estava mesmo precisando dessa entrega. O número de caso ativos devido a pandemia está crescendo e isso adiciona mais um fator para a necessidade de ambulâncias disponíveis", afirmou.

Novas informações

Rui aproveitou a ocasião para dar avisos importantes para a imprensa. Uma das novidades é a abertura de mais leitos de UTI serão abertos em hospitais do norte e oeste da Bahia nas próximas semanas. O governador afirmou que vai até Senhor do Bonfim, no dia 13, e Bom Jesus da Lapa, no dia 14, para inaugurar ampliações de hospitais e leitos de UTI.

Rui também falou sobre o contato com a embaixada chinesa para fazer testes da vacina do país asiático na Bahia e no Nordeste. A expectativa é que, em um mês, a Bahia já receba amostras da vacina da China. Rui Costa acredita que a chegada das vacinas deixa o estado e a região adiantados no combate ao coronavírus. Ainda segundo governador, as empresas responsáveis pelos testes da vacina enviarão toda documentação ainda hoje. A expectativa é que o protocolo seja assinado até amanhã pelas duas partes do acordo.

O governador também falou sobre a flexibilização dos transportes interurbanos e reabertura da rodoviária de Salvador. A rodoviária pode ser reaberta segunda-feira e que, no primeiro momento, vai permitir transportes para cidades distantes até 100 quilômetros de Salvador. Rui ainda comentou a volta às aulas das escolas em todo estado, que não tem data específica.

* Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco