Internação de Paulo Gustavo custa R$ 80 mil por dia, diz site

A família de Paulo Gustavo não está medindo esforços para garantir o melhor tratamento para o humorista, internado com covid-19. Segundo o portal R7, o ator está no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, onde a Unidade de Terapia Intensiva custa R$ 50 mil por dia.

Soma-se a esse valor as sessões diárias de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO). Ou seja, a oxigenação do paciente será feita por uma membrana fora do corpo.

Esse tratamento é utilizado em pacientes cujo pulmão se torna incapaz de absorver o oxigênio. Por isso, é preciso “substituir” o órgão pelo ECMO. O equipamento age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.

No caso do humorista, o equipamento usado é de ultima geração, com pouquissimas unidades semelhantes no país. É necessária a presença de profissionais treinados na utilização do ECMO 24 horas por dia ao lado do paciente, para evitar problemas como embolia pulmonar.

Por conta de tudo isso, essa tecnologia custa R$ 30 mil por dia. Isso sem contar gastos com medicamentos e internação, esclarece o portal R7.

Os médicos não sabem informar quanto tempo Paulo deve utilizar esse equipamento, que é considerado mais moderno do país. A ECMO já é utilizada no Brasil há alguns anos, mas não está disponível em sistemas públicos de saúde, nem em hospitais mais populares.

Paulo Gustavo está internado desde 13 de março na UTI do CopaStar.