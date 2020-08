Internada, Neusa Borges deve ter alta nesta sexta, informa boletim

A atriz Neusa Borges continua internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, deve ter alta nesta sexta-feira (21), segundo boletim médico divulgado no fim dessa tarde. A atriz está em recuperação após ter sido internada ao sentir fortes dores na coluna.

Após exames e atividades intensas da equipe de fisioterapia da unidade, a atriz voltou a caminhar. A atriz tem hérnias de disco na coluna.

Internamento

Ela chegou à unidade de saúde relatando fortes dores e, por isso, foi necessário usar morfina para aliviar os sintomas. Neusa encontra-se lúcida e orientada.

Uma série de exames descartou a possibilidade de acidente vascular cerebral (AVC). A artista, que hoje mora em Salvador, já sofreu outros dois AVCs, um em 2011 e outro em 2012.

Parentes, amigos e fãs da artista demonstraram preocupação com a atriz nas redes sociais.

Diante disso, o diretor médico do HGRS, o cardiologista baiano André Durães, gravou um vídeo para tranquilizar a todos. As imagens foram encaminhadas ao CORREIO pela própria atriz.

"Gostaríamos de tranquilizar os familiares, amigos e fãs da atriz Neusa Borges. Ela encontra-se internada no nosso hospital, com quadro clínico estável. Realizou uma série de exames diagnósticos, dentre eles uma tomografia de crânio inicial, que não apresentou alterações agudas. Encontra-se, no momento, lúcida, orientada e está passando por uma avaliação neurológica completa", afirmou o médico.

Carreira

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, a atriz tem mais de 60 anos de carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Neusa coleciona papéis em novelas como O Rei do Gado, O Clone, Caminho das Índias, América e Salve Jorge.

Durante entrevista à Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, em abril deste ano, a atriz falou dos anos na TV e afirmou não saber o motivo de nunca ter estabelecido um contrato fixo com a emissora carioca. “Queria descobrir isso antes de morrer. Eu fiquei praticamente 50 anos ali dentro. Eu fiz grandes trabalhos com certeza, mas eu sempre digo, quando falam que não existe racismo.. Talvez por ser mulher negra?”, questiona.

“Mas uma coisa é certa: Eu nunca mamei na teta da Globo, porque eu sei muito bem que tem gente contratado por 10, 15, 20, 30 anos. Sempre dei a Globo bons e belos trabalhos. E uma coisa que devo a ela [emissora] é que sou reconhecida não só no Brasil, como lá fora”, ponderou a atriz, que faz parte do elenco da série Auto Posto, exibida pela emissora Comedy Central.